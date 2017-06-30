ВВС Израиля атаковали сирийские войска в ответ на случайный обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн — РИА Новости. Израильская авиация атаковала позиции сирийский войск в ответ на очередной снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.
Израильтяне признали, что обстрел был случайным. Однако в Тель-Авиве отметили, что расценивают действия сирийской армии как неприемлемое посягательство на свой суверенитет.
Этот обмен ударами стал уже четвертым с прошлой субботы. До этого израильская авиация также атаковала позиции сирийцев, уничтожив два танка, грузовик с боеприпасами, крупнокалиберный пулемет, позиции артиллеристов и минометчиков.
Протяженность границы между Сирией и Израилем составляет порядка 80 километров. Кроме сил официального Дамаска, здесь находятся боевики десятков группировок, среди них есть и террористы "Джебхат ан-Нусры"* и "Исламского государства"*.
*Организации, запрещенные в России.
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