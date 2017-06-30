Шойгу: провокации коалиции способствуют росту активности террористов в САР

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Провокации сил коалиции, возглавляемой США, способствуют расширению деятельности террористических организаций в Сирии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Провокации сил коалиции, возглавляемой США, способствуют расширению деятельности террористических организаций в Сирии", — сказал Шойгу на селекторном совещании.

"После того, как авиация США сбила сирийский самолет в районе Расафе на юге провинции Ракка, министерство обороны РФ прекратило контакты с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации", — подчеркнул Шойгу.

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