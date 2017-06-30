Эксперт прокомментировал данные о возможной провокации с химоружием в Сирии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Провокация с использованием химоружия, которую террористические группировки, предположительно, готовят в Дераа (Сирия), может быть использована для ужесточения военного давления на Башара Асада со стороны США, в том числе и с использованием массированного ракетного удара, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости о готовящейся террористическими группировками в Сирии провокации с использованием химического оружия в одном из районов Дераа.

"Возможная провокация будет использована для того, чтобы обвинить правительство Башара Асада и его вооруженные силы в использовании запрещенного химического оружия, то есть свалить на Дамаск ответственность за жертвы и мучения людей, которые пострадают в ходе такого применения. С другой стороны, провокация даст возможность США использовать данный повод для нанесения массированного ракетного удара или других форм вооруженного давления на сирийское правительство", — сказал РИА Новости Коротченко.

Он не исключил того, что террористические группировки могут при подготовке "тем или иным образом, в том числе опосредованно, взаимодействовать с некоторыми западными спецслужбами, включая ЦРУ". Провокация, уже отработанная в провинции Идлиб, может также негативно повлиять на результаты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках G20 в Гамбурге.

"Технология уже проверенная, могут повторить такую же провокацию для того, чтобы развязать руки США и ударить по Сирии. Тем самым попытаться сорвать либо обнулить результаты готовящейся встречи на полях "двадцатки" в Гамбурге Путина и Трампа", — добавил эксперт.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что при атаке в провинции Идлиб в апреле 2017 года было действительно использовано химическое оружие, что накануне подтвердила миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Могу сказать, что технологии производства боевых отравляющих веществ были разработаны еще накануне Первой мировой войны, поэтому на любом современном химическом производстве, на любой мыловаренной фабрике, фабрике по производству химикатов инженеры ИГИЛ* могут синтезировать любые боевые отравляющие вещества и использовать их дальше для атак", — отметил Коротченко.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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