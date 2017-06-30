Российские военные передают жителям сел провинции Алеппо продукты

АЛЕППО (Сирия), 30 июн — РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии передают беженцам из сел провинции Алеппо продуктовые наборы, сообщил в пятницу журналистам представитель центра.

"В наборах для беженцев из захваченных террористами территорий — самое необходимое для того, чтобы кормить семьи на протяжении нескольких дней: сахар, чай, мука, говяжья тушенка; десятки таких наборов мы выдали нуждающимся в течение получаса", — сказал журналистам офицер северного отделения Центра примирения враждующих сторон в САР Александр Буланцев.

Он отметил, что в дни праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), который закончится в Сирии в предстоящую субботу, в центры беженцев в Алеппо для семей погибших военнослужащих, воспитанников детских садов, учителей и малообеспеченных семей переданы несколько тысяч продуктовых наборов.

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