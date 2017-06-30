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Война в Сирии
Война в Сирии

Пушков рассказал, кто помогает США сменить режим в Сирии

01:2030.06.2017
(обновлено: 01:22 30.06.2017)
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© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Ситуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что госдеп отказался обсуждать потенциальные провокации с химоружием в Сирии, так как террористическая группировка "Аль-Каида"* является "союзником США в деле смены режима".

Мечеть на одной из улиц освобожденного Сирийской арабской армией населенного пункта Осман в провинции Дераа
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Источник: террористы готовят провокацию с химоружием в Сирии

Ранее представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила журналистам, что США не считают, что террористы готовят провокацию в Сирии с применением химоружия.

"Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением химоружия в Сирии. Понятно: "Аль-Каида" там теперь — союзник США в деле смены режима", — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в мае этого года, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Заявления США о химатаке в Сирии нацелены на Россию, считают в МИД

По его словам, провокация говорится в районе Нова-Джасем-Анхель, информация об этом получена из достоверных источников военно-политического руководства Сирии. Согласно полученной информации, боевики готовили операцию на протяжении последних нескольких недель. Последние заявления военного руководства и государственного департамента США о том, что в случае применения правительством Башара Асада химического оружия на территории САР будут приняты "катастрофические для него меры", стало мощнейшим мотивирующим фактором для террористов при подготовке провокации, отметил диписточник.

По его данным, цель провокации — спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти в САР.

Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное Фото.
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Мэттис заявил, что Сирия отказалась от химатаки после предупреждения от США

Он подчеркнул, что российская сторона, "29 июня оповестила военное руководство сил возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* о планах террористов провести подобную акцию".

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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