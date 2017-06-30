Миссия ОЗХО подтвердила применение зарина в Идлибе

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) подтвердила, что начале апреля в стране был применен запрещенный газ зарин, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на копию доклада, оказавшегося в распоряжении журналистов.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

"Большое число людей, некоторые из которых скончались, подверглись воздействию зарина или похожей на него субстанции. МУФС пришла к выводу, что такой выброс газа можно объяснить только его применением в качестве химического оружия", — цитирует агентство текст доклада.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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