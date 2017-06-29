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Война в Сирии
Война в Сирии

Госдеп заявил, что США не беспокоят возможные провокации в Сирии

23:0929.06.2017
(обновлено: 23:20 29.06.2017)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. США не считают, что террористы готовят провокацию в Сирии с применением химоружия, заявила журналистам представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Мечеть на одной из улиц освобожденного Сирийской арабской армией населенного пункта Осман в провинции Дераа
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Источник: террористы готовят провокацию с химоружием в Сирии

На брифинге Науэрт спросили, обеспокоены ли США возможностью провокации со стороны террористов. Науэрт отреагировала ироническим выражением лица и ответила: "Нет", а затем повторила тот же ответ еще дважды.

По утверждению Науэрт, химоружие применяло лишь сирийское правительство, и "на этот счет нет никаких дебатов". На вопрос, считают ли США, что Сирия избавилась от химоружия в соответствии с российско-американскими договоренностями 2013 года, представитель госдепа ответила: "Нет".

Террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в мае этого года, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.

По его словам, провокация говорится в районе Нова-Джасем-Анхель, информация об этом получена из достоверных источников военно-политического руководства Сирии. Согласно полученной информации, боевики готовили операцию на протяжении последних нескольких недель. Последние заявления военного руководства и государственного департамента США о том, что в случае применения правительством Башара Асада химического оружия на территории САР будут приняты "катастрофические для него меры", стало мощнейшим мотивирующим фактором для террористов при подготовке провокации, отметил диписточник.

По его данным, цель провокации — спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти в САР.

Он подчеркнул, что российская сторона, "29 июня оповестила военное руководство сил возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.) о планах террористов провести подобную акцию".

Обстрел боевиками ИГ позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Источник: боевики хотят спровоцировать вторжение коалиции США в Сирию

Сообщения о готовящейся в Сирии провокации появились накануне возможной первой встречи президентов России и США "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Как ожидается, на саммите в Германии переговоры также пройдут между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать.

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Война в Сирии
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