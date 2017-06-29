Спецпосланник президента США посетил освобожденные от ИГ* районы Сирии

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спецпосланник президента США Бретт Макгерк 28-29 июня посетил освобожденные от запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* районы Сирии, включая районы к северу от Ракки, город Ат-Табка и расположенную поблизости плотину, сообщил в четверг госдепартамент США.

Макгерк "провел консультации с местными партнерами относительно кампании по разгрому ИГ", сообщил госдеп.

В частности, американский представитель встретился с гражданским советом Ракки — самопровозглашенной столицы ИГ, которую местные силы надеются освободить от ИГ. "Когда Ракку освободят, очень важно, чтобы местные официальные лица взяли на себя ответственность за безопасность и управление", — отметили в госдепе, добавив, что США ведут работу с "множеством" местных объединений.

Кроме того, Макгерк посетил город Ат-Табка, который был освобожден 10 мая, и обсудил поставки гуманитарной помощи. Он также посетил плотину на реке Евфрат, которую ИГ удерживало на протяжении трех лет. По заявлению госдепа, территория плотины уже разминирована.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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