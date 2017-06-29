Источник: террористы готовят провокацию с химоружием в районе Дераа

Мечеть на одной из улиц освобожденного Сирийской арабской армией населенного пункта Осман в провинции Дераа

Мечеть на одной из улиц освобожденного Сирийской арабской армией населенного пункта Осман в провинции Дераа

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в мае этого года, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.

По его словам, провокация говорится в районе Нова-Джасем-Анхель, информация об этом получена из достоверных источников военно-политического руководства Сирии. Согласно полученной информации, боевики готовили операцию на протяжении последних нескольких недель. Последние заявления военного руководства и государственного департамента США о том, что в случае применения правительством Башара Асада химического оружия на территории САР будут приняты "катастрофические для него меры", стало мощнейшим мотивирующим фактором для террористов при подготовке провокации, отметил диписточник.

"По замыслу террористов, в ближайшее время будет произведен подрыв нескольких боеприпасов, начиненных отравляющими веществами, в одном из районов Дераа. Провокация будет произведена по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб (Серакаб, Эриха) в начале мая 2017 года", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что, как и в ситуации в Идлибе, к освещению провокации будут привлечены профессиональные журналисты, а сама "химатака" будет транслироваться через оппозиционные СМИ и социальные сети.

"Цель провокации — спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти в САР", — добавил диписточник.

Он подчеркнул, что российская сторона, "29 июня оповестила военное руководство сил возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.) о планах террористов провести подобную акцию".

Сообщения о готовящейся в Сирии провокации появились накануне возможной первой встречи президентов России и США "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Как ожидается, на саммите в Германии переговоры также пройдут между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>