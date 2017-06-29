ООН заявила о сокращении осажденных районов в Сирии

ООН, 29 июн — РИА Новости. Одиннадцать населенных пунктов в Сирии остаются под осадой сторон конфликта, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, он отметил, что ранее из списка осажденных городов был исключен Аль-Ваер. 20 мая губернатор Хомса сообщил о возвращении контроля правительства.

"Сейчас остается 11 осажденных районов с общим населением 540 тысяч человек. Из них семь районов остаются под осадой правительства Сирии, один — обеих сторон: правительства и негосударственных вооруженных формирований, два — под осадой негосударственных вооруженных формирований и один под контролем ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.)", — сказал Стивен О'Брайен.

Последний раз о сокращении количества осажденных населенных пунктов в Сирии до 13-ти ООН сообщала в январе этого года.

По данным регионального координатора гуманитарных программ ООН Кевина Кеннеди, всего в осажденных и труднодоступных районах страны проживают более 4,5 миллиона человек. "Эти люди находятся в самом тяжелом положении", — отметил он.

По оценкам ООН, около 13,5 миллиона человек в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

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