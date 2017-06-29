Эксперт: Катар может пойти на уступки в сирийском вопросе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Катар на фоне разрыва дипломатических отношений с соседями может согласиться на ряд уступок по сирийскому вопросу для налаживания полноценного сотрудничества с РФ, полагает научный руководитель Института востоковедения РАН, заведующий кафедрой региональных проблем мировой политики МГУ, советник специального представителя ООН по Сирии Виталий Наумкин.

"Можно ожидать, что Катар пойдёт на какие-то уступки в сирийском конфликте и не будет так жёстко поддерживать наиболее упрямых и не желающих идти на компромиссы радикалов", — сказал Наумкин в интервью РИА Новости на полях "Примаковских чтений" в Москве.

По мнению Наумкина, весьма вероятен сценарий, при котором Доха "пойдёт на уступки и перестанет портить мирный процесс, наши попытки мирного урегулирования, для того чтобы с нами сотрудничать".

"Я думаю, это может произойти, почему нет? Тем более, что он сегодня заинтересован и в Иране, и в Турции", — отметил востоковед.

Вместе с тем эксперт полагает, что страны Персидского залива рано или поздно начнут договариваться и совместно искать пути выхода из сегодняшнего кризиса дипотношений. Что касается РФ, Наумкин напомнил, что Москва в этом конфликте занимает равноудалённую позицию.

"Если посмотреть на основных игроков, участвующих в этом конфликте, то мы увидим страны, с которыми у нас есть свои отношения, достаточно конструктивные. Мы не заинтересованы в том, чтобы произошёл раскол на какие-то враждующие блоки, и нам не нужно занимать чью-то сторону, как это делают сегодня, например, Соединённые Штаты", — заявил собеседник.

В свете этого Наумкин считает недальновидной резко анти-иранскую позицию, которую занял президент США Дональд Трамп сразу после своей поездки в Саудовскую Аравию, фактически встав на одну из сторон конфликта.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

После Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. По информации СМИ, четыре арабские страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.

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