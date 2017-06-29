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Война в Сирии
Война в Сирии

США ищут повод для удара по базе ВВС в Сирии, считает эксперт

13:0729.06.2017
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© AP Photo / Arab 24 networkСилы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо. Архивное фотоСилы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Arab 24 network

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сообщение телеканала CNN о подготовке вооруженных сил США к удару по Сирии свидетельствует о том, что американцы ищут повод для очередной демонстрации своей решимости и огневой мощи, считает бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

ВМС США. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy/ Matt Brown
CNN: США стянули корабли и самолеты для возможного удара по Сирии
Ранее телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу Шайрат в САР, но пока не планируют атаковать. По информации CNN, американцы круглосуточно наблюдают за сирийской авиабазой, откуда они ожидают некую химическую атаку, на которую Вашингтон пообещал ответить; однако никакой подозрительной активности там в последнее время не отмечено. Как сообщил телеканал, Белый дом сделал угрожающие заявления на основании разведывательных данных о перемещении самолетов и емкостей с химическими веществами на базе военно-воздушных сил САР. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в среду, что, по его данным, сирийские власти "восприняли предупреждение серьезно".

Историческая часть города Алеппо. Сирия, 03.09.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
США готовят удар по Сирии? Бездоказательный предлог найден
"Американцы ищут повод, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою решимость и огневую мощь. Исключать ничего нельзя. В нынешней конфигурации от американцев можно ждать всего — любых ожиданностей и неожиданностей", — заявил РИА Новости в четверг Бужинский.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. США не предоставили доказательств этому. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Мнение: США свои намерения в Сирии прикрывают "фиговым листком"
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Удар США по базе ВВС Сирии Шайрат
© REUTERS / Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERSВ ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.Удар США по базе в Сирии
© REUTERS / Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
© РИА Новости / ВМС СШАПерейти в фотобанкРаспоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.Удар США по базе в Сирии
© РИА Новости / ВМС США
Перейти в фотобанк
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
© Фото : U.S. Navy/ Ford WilliamsОднако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.Удар США по базе в Сирии
© Фото : U.S. Navy/ Ford Williams
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
© REUTERS / DigitalGlobe/Courtesy U.S. Department of Defense/Handout Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.Аэродром Шайрат в Хомс, Сирия
© REUTERS / DigitalGlobe/Courtesy U.S. Department of Defense/Handout
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
© REUTERS / Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERSГлава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.Удар США по базе в Сирии
© REUTERS / Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
© REUTERS / Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.Удар США по базе в Сирии
© REUTERS / Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
© REUTERS / Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERSВ ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.Удар США по базе в Сирии
© REUTERS / Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
© Фото : U.S. Navy/ Ford WilliamsПо предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.Удар США по базе в Сирии
© Фото : U.S. Navy/ Ford Williams
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
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Война в Сирии
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