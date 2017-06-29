США ищут повод для удара по базе ВВС в Сирии, считает эксперт

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сообщение телеканала CNN о подготовке вооруженных сил США к удару по Сирии свидетельствует о том, что американцы ищут повод для очередной демонстрации своей решимости и огневой мощи, считает бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу Шайрат в САР, но пока не планируют атаковать. По информации CNN, американцы круглосуточно наблюдают за сирийской авиабазой, откуда они ожидают некую химическую атаку, на которую Вашингтон пообещал ответить; однако никакой подозрительной активности там в последнее время не отмечено. Как сообщил телеканал, Белый дом сделал угрожающие заявления на основании разведывательных данных о перемещении самолетов и емкостей с химическими веществами на базе военно-воздушных сил САР. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в среду, что, по его данным, сирийские власти "восприняли предупреждение серьезно".

"Американцы ищут повод, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою решимость и огневую мощь. Исключать ничего нельзя. В нынешней конфигурации от американцев можно ждать всего — любых ожиданностей и неожиданностей", — заявил РИА Новости в четверг Бужинский.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. США не предоставили доказательств этому. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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