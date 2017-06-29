МИД России потребовал от CNN разъяснить "манипуляцию" с мальчиком из Алеппо

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. МИД РФ направил официальное письмо в корпункт американского телеканала CNN с требованием разъяснить аудитории "массовую манипуляцию общественным сознанием" о мальчике Омране Дакнише из Алеппо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

История получила широкий резонанс, после того как в ряде СМИ было опубликовано видео "Медицинского центра Алеппо" о спасении ребенка, дом которого в блокированном боевиками восточном районе города был разрушен. СМИ со ссылкой на активистов центра сообщали, что здание было разрушено ударами, нанесенными ВКС России.

Кадры находящегося в состоянии шока маленького Омрана быстро распространились по социальным сетям. Исполнительный директор Детского фонда ООН Энтони Лейк в связи с этой историей призвал "положить конец кошмару", в котором живут более 100 тысяч детей в сирийском Алеппо. Ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым показала фотографию мальчика со словами "это преступление против человечности".

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения зарубежных СМИ о якобы нанесенном вечером 17 августа авиаударе по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо. Он подчеркнул, что этот район примыкает к двум коридорам для выхода мирных жителей, которые были созданы в рамках гуманитарной операции. По его словам, неоднократно подчеркивалось, что действующие в Сирийской Арабской Республике самолеты ВКС России никогда не работают по целям, находящимся в черте населенных пунктов.

Ранее отец мальчика рассказал в интервью видеоагентству телеканала RT Ruptly, что тяжесть ранений его сына была сильно преувеличена, а само фото бандформирования хотели использовать в своих целях — в частности, для нападок на правительство в Дамаске.

"Вчера во второй половине дня у нас был направлено официальное письмо в корпункт телеканала CNN с напоминанием относительно манипуляций общественным сознанием ведущим обозревателем этого канала госпожой Аманпур в ходе интервью с Сергеем Лавровым накануне американских выборов", — заявила представитель МИД на еженедельном брифинге.

"Мы исходим из того, что телеканал и обозреватель так или иначе должны отреагировать. В какой форме — решать им, но объясниться перед аудиторией они должны", — заявила она.

Захарова призвала телеканал и его обозревателя Аманпур к прямому общению, "для того чтобы исправить… грубейший подлог, который был осуществлен в конце 2016 года". "Учитывая аудиторию CNN, это была глобальная массовая манипуляция. Мы ожидаем этой реакции", — заявила представитель МИД РФ.

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