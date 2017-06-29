Заявления США о химатаке в Сирии нацелены на Россию, считают в МИД

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Провокационные заявления США о подготовке Дамаском "химической атаки", направлены не только против Сирии, но и против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, очередные голословные обвинения прозвучали из Вашингтона в адрес сирийского руководства, которые якобы планируют новую химическую атаку. Нам известны эти заявления, которые официальные лица в Вашингтоне отказались подтверждать какими-либо фактами. И нам не известно, на основании каких данных были сделаны такие выводы", — заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, "ситуация напоминает масштабную провокацию, как в военном, так и в информационном плане, которая направлена не только против сирийских властей, но также против России".
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