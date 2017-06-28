Израильские ВВС обстреляли сирийскую армию на Голанских высотах

БЕЙРУТ, 28 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Позиция сирийской армии в Самдании на Голанских высотах подверглась ракетному обстрелу израильских ВВС, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что войска Израиля атаковали позиции сирийских минометчиков в ответ на выпущенный оттуда снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

"Израиль атаковал ракетой позицию сирийской армии в восточной Самдании в окрестностях Кунейтры", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, израильский удар пришелся на минометный расчет правительственных сил САР. Среди военнослужащих никто не пострадал.

В среду сирийская армия вернула три опорных пункта, которые захватили террористы несколькими днями ранее в районе города Аль-Баас.

Этот удар израильских ВВС является третьим за последние пять дней. В субботу и воскресенье израильским авиаударам подверглись позиции армии САР в районе Аль-Баас. В результате первого удара, по данным сирийских военных, погибли два военнослужащих и 25 человек получили ранения.

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