Генсек ООН заявил о серьезности предупреждения США Асаду

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш оценил предупреждение США президенту Сирии Башару Асаду по поводу якобы готовящейся новой химатаки как серьезное и считает, что оно должно быть услышано.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

"Я считаю, что это серьезное предупреждение, и я думаю, что оно должно быть услышано", — сказал Гутерреш, беседуя с журналистами перед встречей с главой госдепартамента США Рексом Тиллерсоном (текс беседы приводит пресс-служба ведомства).

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

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