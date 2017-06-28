Белый дом назвал успешными действия по предупреждению химатаки в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Действия, которые США предприняли по сдерживанию возможной химатаки в Сирии, были успешны, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я думаю, действия, которые предприняли США, были успешны", — сказала она, комментируя предупреждение Белого дома о возможной новой химатаке в Сирии.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>