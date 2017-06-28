В Хаме в результате обстрела со стороны боевиков повреждена электростанция

ДАМАСК, 28 июн — РИА Новости. Обстрел террористами электростанции Мухрада в провинции Хама центральной части Сирии вывел из строя четыре блока выработки энергии, сообщил РИА Новости министр электроэнергетики Сирии Мохаммад Зухэйр Харбутли.

"Террористические группировки к северу от деревни Аль-Латамина в провинции Хама пустили несколько ракет по электростанции Мухрада, что привело к выводу из строя четырех энергоблоков", — сообщил министр.

По его словам, ракеты продолжают падать на территорию станции, которая вырабатывает 500 мегаватт в час и питает электроэнергией город и провинцию Хама, а также прибрежный регион.

"Ремонтные бригады начнут работу сразу же, как прекратят падать ракеты", — добавил Харбутли.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>