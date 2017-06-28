Габриэль заявил, что Асад ранее содействовал расследованию химатак в Сирии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Краснодаре.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Краснодаре.

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад ранее показывал желание содействовать расследованию инцидентов с химоружием в стране, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на российско-германской Конференции городов-партнеров в Краснодаре.

"Он в прошлом часто показывал, что он готов таким образом поступать", — сказал Габриэль.

"Однозначно, что мы его не считаем лицом, которое нам надо защищать", — добавил глава МИД ФРГ. При этом он назвал "неправильным" преследование Асада.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

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