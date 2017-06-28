Лавров: слова США о "секретности" доказательств химатак в Сирии неинтересны

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает "неинтересными" заявления США о том, что они не могут поделиться из соображений секретности якобы имеющимися у них доказательствами применения химического оружия в Сирии.

"Слышать каждый раз, что есть 100-процентные доказательства, но ими нельзя поделиться, потому что они добыты путем разведывательной деятельности и являются секретными — знаете, мне уже это как-то даже неинтересно, потому что аналогичные аргументы применяются в отношении обвинений России в том, что мы на государственном уровне организуем хакерские атаки, аналогичные аргументы о невозможности раскрыть информацию применяются во многих других случаях, будь то Сирия, будь то Ливия, будь то что-то еще", — сказал Лавров на пресс-конференции в Краснодаре.

Лавров заявил, что рассчитывает, что США будут руководствоваться необходимостью "действительно защищать режим нераспространения химического оружия, а не спекулировать на неких разведданных, которые являются секретными и никому их нельзя показать для того, чтобы провоцировать или создавать предлоги для очередных ударов по силам правительственной сирийской армии".

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

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