Сафронков призвал не допустить провокаций в Сирии накануне переговоров

ООН, 28 июн — РИА Новости. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков призвал не допустить провокаций в Сирии накануне предстоящих в Астане и Женеве переговоров по урегулированию кризиса в стране.

"Сейчас главное – избежать провокаций, не допустить односторонних действий и поддержать важную политическую динамику, которая воплощается в предстоящих переговорах в Астане и в рамках межсирийских переговоров в Женеве", — заявил Сафронков на заседании Совета Безопасности ООН в среду.

Накануне в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Представитель США, выступая на заседании, выразила беспокойство в связи с тем, что "сирийский режим продолжает использовать химическое оружие". "Мы призываем все государства-члены противостоять применению химического оружия, призвать Башара Асада сотрудничать с ОЗХО и прекратить использование химических веществ в качестве оружия. Президент Трамп ясно высказался об этом на этой неделе", — сказала американский дипломат.

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 4-5 июля. Седьмой раунд женевских консультаций по Сирии под эгидой ООН, начнется 10 июля.

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