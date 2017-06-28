МИД ФРГ: для урегулирования конфликта в Сирии надо договариваться с Асадом

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что для урегулирования конфликта в Сирии необходимо вести переговоры с президентом страны Башаром Асадом.

"Нам надо разговаривать с этим режимом для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Мы также знаем, что будущее Асада и его правительства можно решить только в ходе переговоров", — сказал Габриэль на российско-германской Конференции городов-партнеров в Краснодаре.

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