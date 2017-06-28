Лавров рассказал, чем опасны "предупреждения" США о химатаках в Сирии

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Заявлениями США о якобы готовящихся химических атаках в Сирии со стороны властей страны могут воспользоваться экстремисты для организации провокаций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Краснодаре.

"Уже в США я смотрю за тем, как эксперты анализируют ситуацию вокруг новых сообщений о якобы готовящихся химических атаках. Там эксперты пишут открыто, что очень вероятно, что подобным предупреждением Вашингтона воспользуются экстремисты, которые могут вполне организовать провокацию и все свалить на сирийскую армию", — заявил Лавров.

"Кстати, напомню, что данные о том, что будто 4 апреля в Хан-Шейхуне состоялась химическая атака, появились от очевидцев, которых никто не видел, но которые якобы являются сотрудниками организации "Белые каски". Это отъявленные провокаторы, профессиональные провокаторы, работают они только на территории, которую контролируют террористы, никто их не видел на правительственных территориях. А информацию, которую они формируют, используют те, кто хотел бы организовать антиправительственные вылазки", — добавил министр.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пообещали, что в случае ее осуществления сирийские власти "заплатят высокую цену". США не предоставили доказательств этому.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

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