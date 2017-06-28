Габриэль призвал не допустить использования химоружия в Сирии

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Необходимо предотвратить новый случай применения химического оружия в Сирии, от кого бы эта угроза ни исходила, заявил в среду министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, комментируя данные США о якобы готовящейся официальным Дамаском химатаке по силам сирийской оппозиции.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

"Если вы спрашиваете о том, как нам обращаться с такими угрозами Франции и США, то нужно сделать все возможное для того, чтобы не применять химическое оружие. Первое предложение — надо предотвратить очередное применение химического оружия, от какой стороны бы это ни было — будь то от ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ), будь то от режима Асада", — сказал Габриэль на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, на сегодняшний день разногласия между международными игроками "еще так велики, что мы даже не можем согласовать совместное расследование".

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