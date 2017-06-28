РФ надеется, что США будут защищать режим нераспространения химоружия в САР

КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Россия надеется, что США будут защищать режим нераспространения химического оружия в Сирии, а не спекулировать на разведывательных данных и использовать их для ударов по вооруженным силам САР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я очень рассчитываю, что на этот раз Соединенные Штаты все-таки будут руководствоваться необходимостью действительно защищать режим нераспространения химического оружия, а не спекулировать на неких разведданных — которые являются секретными, никому их нельзя показать — для того, чтобы провоцировать или создавать предлоги для очередных ударов по силам правительственной сирийской армии, которые борются с террористами", — сказал Лавров на пресс-конференции в Краснодаре.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

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