Германия выразила России благодарность за снижение насилия в Сирии

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Переговоры в Астане по Сирии помогли снижению насилия в САР, в Берлине благодарны за это РФ, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Что касается Сирии, то надо говорить, что астанинский процесс нам помог сокращать ооновские процессы, мы благодарны тем, кто организовал это. Прежде всего, я благодарен российской стороне за то, что не было никогда никаких сомнений, что после перемирия и установления демилитаризованных зон политический процесс под руководством ООН в Женеве должен продвигаться. Я считаю, что это было всегда очень умной позицией с российской стороны: сказать, что мы организуем перемирие, а потом начинаем политический процесс", — сказал он.

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