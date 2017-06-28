Лавров: РФ будет достойно реагировать на возможные провокации США в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Москва будет соразмерно и достойно реагировать на возможные провокации со стороны США в отношении сирийской правительственной армии, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Реагировать будем достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться", — сказал Лавров на пресс-конференции со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем.

Лавров подтвердил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон связывался с ним по телефону и сообщил о якобы готовящейся официальным Дамаском "очередной" химической атаки против отрядов оппозиции.

"Я напомнил ему, что до сих пор не расследованы остающиеся абсолютно голословными утверждения будто 4 апреля во время бомбардировок Хан-Шейхуна сирийской авиацией применялись химические боеприпасы", — отметил российский министр.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>