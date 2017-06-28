Постпред США при ООН заявила, что Сирия не будет "жизнеспособной" с Асадом

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США должны задуматься о своей роли в Сирии после освобождения от террористов "Исламского государства" (запрещено в РФ), заявила постпред США при ООН Никки Хейли; президенту САР Башару Асаду в этой стране США традиционно места не отводят.

Выступая на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей конгресса США, Хейли сообщила, что вытеснение ИГ* из Сирии "идет быстрее, чем мы ожидали". Проблемой же, по ее словам, является иранское влияние в Сирии, "так как они полностью поддерживают Асада, а Россия полностью поддерживает Иран". "Мы пытаемся провести некое разделение, это должно произойти", — сказала Хейли.

"Сейчас мы должны начать рассматривать, какова будет роль США после ИГ*? Потому что жизнеспособная Сирия — не с Асадом. Нельзя иметь Асада у власти в крепкой Сирии", — заявила постпред США.

По ее словам, необходимо сделать так, чтобы после освобождения от ИГ* "Сирия не была уязвимой для других террористов".

* Террористические организации, запрещенные в России

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