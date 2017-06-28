Выставка о Пальмире в Италии станет первой в ЕС после освобождения города

РИМ, 28 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский город Аквилея примет выставку о Пальмире, которая станет первой в Европе с момента освобождения древнего сирийского города от террористов.

Презентация выставки "Портреты Пальмиры" в Аквилее, которая пройдет в Национальном археологическом музее североитальянского города со 2 июля по 3 октября, состоялась в среду в итальянской столице.

По словам организаторов выставки, они ставили целью не только продемонстрировать богатое культурное наследие Пальмиры, но и показать, что, несмотря на географические и стилистические различия, оба древних города обладают общей культурной основой, а их художественные произведения имеют одни и те же иконографические характеристики.

"Пальмира и Аквилея были местами, где процветала терпимость и сотрудничество между разными религиями и культурами, и стали свидетелями того, как 18 столетий назад Средиземноморье представляло собой единое пространство не только с точки зрения торговли, но и оборота идей, художественных и литературных стилей",- говорят президент и директор "Фонда Аквилея" Антонио Дзанарди Ланди и Кристиано Тиусси.

В экспозицию вошли 16 предметов из Пальмиры и 8 из древней Аквилеи. В основном это барельефные портреты, скульптурные изображения и бюсты разных людей, выполненные из известняка и мрамора. Многие экспонаты удалось собрать вместе впервые, что стало возможно благодаря вкладу частных коллекционеров и музеев со всех Апеннин, в том числе Музеев Ватикана и Капитолийского музея Рима. Кроме того, часть экспозиции Аквилее предоставил Музей Святой земли в Иерусалиме.

Как заявил на презентации глава Минкультуры Италии Дарио Франческини, выставка позволит привлечь внимание к проблеме "раненого искусства".

"Подобные инициативы идут в русле политики нашей страны, которая решила развивать направление культурной дипломатии на международном уровне. … Италия последовательно продвигала необходимость охраны мирового культурного наследия в охваченных конфликтами регионах", — сказал он.

Выставка в Аквилее стала уже третьей в рамках культурного проекта "Раненая археология" (Archeologia ferita), главной целью которого является восстановление и поддержание межкультурного и межрегионального диалога и привлечение внимания к разрушению бесценных памятников искусства. Первым его мероприятием стала выставка экспонатов из тунисского Национального музея Бардо, на который в марте 2015 года напали террористы.

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) с мая 2015 года. Армия САР освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Затем сирийские военные при поддержке ВКС РФ во второй раз взяли Пальмиру. Отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.

* Террористическая организация, запрещенная в России.