Выставка о Пальмире в Италии станет первой в ЕС после освобождения города

18:4928.06.2017
(обновлено: 18:56 28.06.2017)
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РИМ, 28 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский город Аквилея примет выставку о Пальмире, которая станет первой в Европе с момента освобождения древнего сирийского города от террористов.
Презентация выставки "Портреты Пальмиры" в Аквилее, которая пройдет в Национальном археологическом музее североитальянского города со 2 июля по 3 октября, состоялась в среду в итальянской столице.
По словам организаторов выставки, они ставили целью не только продемонстрировать богатое культурное наследие Пальмиры, но и показать, что, несмотря на географические и стилистические различия, оба древних города обладают общей культурной основой, а их художественные произведения имеют одни и те же иконографические характеристики.
"Пальмира и Аквилея были местами, где процветала терпимость и сотрудничество между разными религиями и культурами, и стали свидетелями того, как 18 столетий назад Средиземноморье представляло собой единое пространство не только с точки зрения торговли, но и оборота идей, художественных и литературных стилей",- говорят президент и директор "Фонда Аквилея" Антонио Дзанарди Ланди и Кристиано Тиусси.
Сирийским специалистам предстоит сделать первые оценки нанесенного террористами ущерба Пальмире.
Древние колонны в городе боевики использовали для казней: людей к ним привязывали и затем взрывали.
Разграблен национальный музей Пальмиры. Как передает корреспондент РИА Новости, часть экспонатов музея уничтожена, а само здание сильно пострадало в ходе боев.
Боевики уничтожили все, что связано с древними религиозными культами, — погребальные римские колонны и ряд дорожных колонн, которые раньше разделяли пешие улицы.
В здании музея террористы разломали все постаменты и витрины, фрагменты статуй разбросаны по всем этажам.
Министр культуры Сирии Исам Халиль заявил, что памятники древности обязательно будут восстановлены. "Мы будем работать над оценкой урона, нанесенного террористами памятникам Пальмиры, отреставрируем их и обещаем, что они снова будут такими, как были", — заявил министр. Он напомнил, что часть артефактов удалось вывезти из Пальмиры до ее захвата.
Очевидно, что городу предстоит долгий процесс восстановления утраченного и реставрации тех немногих культурных ценностей, которые террористы уничтожить не успели.
Уничтоженные в ходе боевых действий автомобили в исторической части Пальмиры.
За то время, что Пальмира находилась под их контролем, был частично разрушен храм Баал-Шамин, являющийся одной из главных святынь древнего города. Кроме того, частично разрушен храм Бела, взорваны три погребальные башни, в том числе одна из самых известных — погребальная башня Элахбела (103 год нашей эры), под которой сохранился подземный склеп.
Во время боев сломана крыша национального музея и сильно пострадала одна из стен.
В экспозицию вошли 16 предметов из Пальмиры и 8 из древней Аквилеи. В основном это барельефные портреты, скульптурные изображения и бюсты разных людей, выполненные из известняка и мрамора. Многие экспонаты удалось собрать вместе впервые, что стало возможно благодаря вкладу частных коллекционеров и музеев со всех Апеннин, в том числе Музеев Ватикана и Капитолийского музея Рима. Кроме того, часть экспозиции Аквилее предоставил Музей Святой земли в Иерусалиме.
Как заявил на презентации глава Минкультуры Италии Дарио Франческини, выставка позволит привлечь внимание к проблеме "раненого искусства".
"Подобные инициативы идут в русле политики нашей страны, которая решила развивать направление культурной дипломатии на международном уровне. … Италия последовательно продвигала необходимость охраны мирового культурного наследия в охваченных конфликтами регионах", — сказал он.
Выставка в Аквилее стала уже третьей в рамках культурного проекта "Раненая археология" (Archeologia ferita), главной целью которого является восстановление и поддержание межкультурного и межрегионального диалога и привлечение внимания к разрушению бесценных памятников искусства. Первым его мероприятием стала выставка экспонатов из тунисского Национального музея Бардо, на который в марте 2015 года напали террористы.
Работы по восстановлению сирийской Пальмиры при благоприятном развитии событий могут занять несколько лет, считает руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
На фото: улица Колоннад и Тетрапилон в исторической части Пальмиры (вид со стороны долины гробниц).
Ранее сообщалось, что группа экспертов, представляющих Российский научно-исследовательский институт всемирного культурного и природного наследия, провели предварительное исследование ущерба, нанесенного террористами памятнику культуры.
Российские эксперты из Института Наследия планируют предоставить отчет о предварительной оценке ущерба в сирийской Пальмире в ЮНЕСКО к июлю нынешнего года.
До захвата города террористами сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако за время своего пребывания в Пальмире боевики ИГ взорвали знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина (II века) и святилище верховному семитскому божеству Бэлу.
Террористами в Пальмире был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — знаменитые башенные гробницы патрициев.
Президент Сирии Башар Асад сообщил российским парламентариям, что при освобождении Пальмиры от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) ни один исторический объект не пострадал. Ранее парламентская делегация РФ во главе с Саблиным посетила Сирию.
Портик Амфитеатра в исторической части Пальмиры.
Российская экспертная группа составит русскую версию Красной книги сирийских культурных ценностей, сообщила РИА Новости руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
Разрушенная скульптура льва Аллата перед входом в музей Пальмиры.
Историческая часть Пальмиры. На дальнем плане - крепость Каалат-аль-Маани.
Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) с мая 2015 года. Армия САР освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Затем сирийские военные при поддержке ВКС РФ во второй раз взяли Пальмиру. Отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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