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Война в Сирии
Война в Сирии

Выставка о Пальмире в Италии станет первой в ЕС после освобождения города

Сюжет:
Освобождение Пальмиры (219)
18:4928.06.2017
(обновлено: 18:56 28.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Архивное фотоИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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РИМ, 28 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский город Аквилея примет выставку о Пальмире, которая станет первой в Европе с момента освобождения древнего сирийского города от террористов.

Триумфальная арка в городе Пальмира. Архив
© AFP 2017 / STR
Сирийский город Пальмира

Презентация выставки "Портреты Пальмиры" в Аквилее, которая пройдет в Национальном археологическом музее североитальянского города со 2 июля по 3 октября, состоялась в среду в итальянской столице.

По словам организаторов выставки, они ставили целью не только продемонстрировать богатое культурное наследие Пальмиры, но и показать, что, несмотря на географические и стилистические различия, оба древних города обладают общей культурной основой, а их художественные произведения имеют одни и те же иконографические характеристики.

"Пальмира и Аквилея были местами, где процветала терпимость и сотрудничество между разными религиями и культурами, и стали свидетелями того, как 18 столетий назад Средиземноморье представляло собой единое пространство не только с точки зрения торговли, но и оборота идей, художественных и литературных стилей",- говорят президент и директор "Фонда Аквилея" Антонио Дзанарди Ланди и Кристиано Тиусси.

Разрушенная террористами историческая часть Пальмиры
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирийским специалистам предстоит сделать первые оценки нанесенного террористами ущерба Пальмире.Историческая часть Пальмиры после освобождения города от террористов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийским специалистам предстоит сделать первые оценки нанесенного террористами ущерба Пальмире.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДревние колонны в городе боевики использовали для казней: людей к ним привязывали и затем взрывали.Разрушенная историческая часть Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Древние колонны в городе боевики использовали для казней: людей к ним привязывали и затем взрывали.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазграблен национальный музей Пальмиры. Как передает корреспондент РИА Новости, часть экспонатов музея уничтожена, а само здание сильно пострадало в ходе боев.Повреждения в разграбленном террористами национальном музее Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Разграблен национальный музей Пальмиры. Как передает корреспондент РИА Новости, часть экспонатов музея уничтожена, а само здание сильно пострадало в ходе боев.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевики уничтожили все, что связано с древними религиозными культами, — погребальные римские колонны и ряд дорожных колонн, которые раньше разделяли пешие улицы.Историческая часть Пальмиры после освобождения города от террористов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Боевики уничтожили все, что связано с древними религиозными культами, — погребальные римские колонны и ряд дорожных колонн, которые раньше разделяли пешие улицы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ здании музея террористы разломали все постаменты и витрины, фрагменты статуй разбросаны по всем этажам.Музеи в освобожденной Пальмире
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В здании музея террористы разломали все постаменты и витрины, фрагменты статуй разбросаны по всем этажам.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр культуры Сирии Исам Халиль заявил, что памятники древности обязательно будут восстановлены. "Мы будем работать над оценкой урона, нанесенного террористами памятникам Пальмиры, отреставрируем их и обещаем, что они снова будут такими, как были", — заявил министр. Он напомнил, что часть артефактов удалось вывезти из Пальмиры до ее захвата.Повреждения в разграбленном террористами национальном музее Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Министр культуры Сирии Исам Халиль заявил, что памятники древности обязательно будут восстановлены. "Мы будем работать над оценкой урона, нанесенного террористами памятникам Пальмиры, отреставрируем их и обещаем, что они снова будут такими, как были", — заявил министр. Он напомнил, что часть артефактов удалось вывезти из Пальмиры до ее захвата.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОчевидно, что городу предстоит долгий процесс восстановления утраченного и реставрации тех немногих культурных ценностей, которые террористы уничтожить не успели.Повреждения в разграбленном террористами национальном музее Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Очевидно, что городу предстоит долгий процесс восстановления утраченного и реставрации тех немногих культурных ценностей, которые террористы уничтожить не успели.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУничтоженные в ходе боевых действий автомобили в исторической части Пальмиры.Уничтоженные в ходе боевых действий автомобили в исторической части Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уничтоженные в ходе боевых действий автомобили в исторической части Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗа то время, что Пальмира находилась под их контролем, был частично разрушен храм Баал-Шамин, являющийся одной из главных святынь древнего города. Кроме того, частично разрушен храм Бела, взорваны три погребальные башни, в том числе одна из самых известных — погребальная башня Элахбела (103 год нашей эры), под которой сохранился подземный склеп.Историческая часть Пальмиры после освобождения города от террористов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
За то время, что Пальмира находилась под их контролем, был частично разрушен храм Баал-Шамин, являющийся одной из главных святынь древнего города. Кроме того, частично разрушен храм Бела, взорваны три погребальные башни, в том числе одна из самых известных — погребальная башня Элахбела (103 год нашей эры), под которой сохранился подземный склеп.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВо время боев сломана крыша национального музея и сильно пострадала одна из стен.Музеи в освобожденной Пальмире
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Во время боев сломана крыша национального музея и сильно пострадала одна из стен.
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В экспозицию вошли 16 предметов из Пальмиры и 8 из древней Аквилеи. В основном это барельефные портреты, скульптурные изображения и бюсты разных людей, выполненные из известняка и мрамора. Многие экспонаты удалось собрать вместе впервые, что стало возможно благодаря вкладу частных коллекционеров и музеев со всех Апеннин, в том числе Музеев Ватикана и Капитолийского музея Рима. Кроме того, часть экспозиции Аквилее предоставил Музей Святой земли в Иерусалиме.

Как заявил на презентации глава Минкультуры Италии Дарио Франческини, выставка позволит привлечь внимание к проблеме "раненого искусства".

Разрушенные памятники Пальмиры. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Археолог: судя по фото, есть надежда на восстановление построек в Пальмире
"Подобные инициативы идут в русле политики нашей страны, которая решила развивать направление культурной дипломатии на международном уровне. … Италия последовательно продвигала необходимость охраны мирового культурного наследия в охваченных конфликтами регионах", — сказал он.

Выставка в Аквилее стала уже третьей в рамках культурного проекта "Раненая археология" (Archeologia ferita), главной целью которого является восстановление и поддержание межкультурного и межрегионального диалога и привлечение внимания к разрушению бесценных памятников искусства. Первым его мероприятием стала выставка экспонатов из тунисского Национального музея Бардо, на который в марте 2015 года напали террористы.

Что осталось от древних памятников Пальмиры
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаботы по восстановлению сирийской Пальмиры при благоприятном развитии событий могут занять несколько лет, считает руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
На фото: улица Колоннад и Тетрапилон в исторической части Пальмиры (вид со стороны долины гробниц).Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работы по восстановлению сирийской Пальмиры при благоприятном развитии событий могут занять несколько лет, считает руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
На фото: улица Колоннад и Тетрапилон в исторической части Пальмиры (вид со стороны долины гробниц).
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРанее сообщалось, что группа экспертов, представляющих Российский научно-исследовательский институт всемирного культурного и природного наследия, провели предварительное исследование ущерба, нанесенного террористами памятнику культуры.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ранее сообщалось, что группа экспертов, представляющих Российский научно-исследовательский институт всемирного культурного и природного наследия, провели предварительное исследование ущерба, нанесенного террористами памятнику культуры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийские эксперты из Института Наследия планируют предоставить отчет о предварительной оценке ущерба в сирийской Пальмире в ЮНЕСКО к июлю нынешнего года.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские эксперты из Института Наследия планируют предоставить отчет о предварительной оценке ущерба в сирийской Пальмире в ЮНЕСКО к июлю нынешнего года.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДо захвата города террористами сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако за время своего пребывания в Пальмире боевики ИГ взорвали знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина (II века) и святилище верховному семитскому божеству Бэлу.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
До захвата города террористами сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако за время своего пребывания в Пальмире боевики ИГ взорвали знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина (II века) и святилище верховному семитскому божеству Бэлу.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТеррористами в Пальмире был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — знаменитые башенные гробницы патрициев.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Террористами в Пальмире был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — знаменитые башенные гробницы патрициев.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад сообщил российским парламентариям, что при освобождении Пальмиры от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) ни один исторический объект не пострадал. Ранее парламентская делегация РФ во главе с Саблиным посетила Сирию.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Президент Сирии Башар Асад сообщил российским парламентариям, что при освобождении Пальмиры от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) ни один исторический объект не пострадал. Ранее парламентская делегация РФ во главе с Саблиным посетила Сирию.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПортик Амфитеатра в исторической части Пальмиры.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Портик Амфитеатра в исторической части Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийская экспертная группа составит русскую версию Красной книги сирийских культурных ценностей, сообщила РИА Новости руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российская экспертная группа составит русскую версию Красной книги сирийских культурных ценностей, сообщила РИА Новости руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенная скульптура льва Аллата перед входом в музей Пальмиры.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разрушенная скульптура льва Аллата перед входом в музей Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИсторическая часть Пальмиры. На дальнем плане - крепость Каалат-аль-Маани.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Историческая часть Пальмиры. На дальнем плане - крепость Каалат-аль-Маани.
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Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) с мая 2015 года. Армия САР освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Затем сирийские военные при поддержке ВКС РФ во второй раз взяли Пальмиру. Отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Пальмира: спасённая жемчужина
© Инфографика
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