Свыше 173 мирных сирийцев убито за месяц операции по освобождению Ракки

ЖЕНЕВА, 28 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 173 мирных жителей было убито с 1 июня из-за воздушных и наземных атак во время операции по освобождению сирийской Ракки от запрещенной в РФ террористической группы ИГ, а курдские формирования проводят вербовку детей, говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, распространенном в среду.

"Согласно данным УВКПЧ ООН, с 1 июня порядка 173 мирных жителей было убито воздушными и наземными ударами. Это очень приблизительные оценки и реальное количество жертв может быть значительно выше", — говорится в заявлении.

В УВКПЧ ООН отмечают, что пути выхода из города для мирных жителей перекрыты, многие платят деньги контрабандистам, в том числе из ИГ*, чтобы покинуть Ракку. Те же, кому удаётся бежать, рискуют попасть под перекрестный огонь и подорваться на мине.

Также УВКПЧ ООН располагает информацией о нарушениях прав человека со стороны вооруженных курдских формирований сирийской оппозиции, в частности Демократических сил Сирии. Речь идет о нарушениях в городе Табка — воровстве, похищениях, произвольных задержаниях и вербовке детей.

В этой связи Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн выразил озабоченность судьбой порядка 100 тысяч человек, которые продолжают оставаться в Ракке.

"Нельзя жертвовать мирными жителями в угоду быстрых побед", — приводит пресс-служба УВКПЧ ООН слова аль Хуссейна.

Он призвал всех участников боевых действий против ИГ* в Ракке, в том числе силы международной коалиции, проводить свои операции в соответствии с международным законодательством для того, чтобы избежать потерь среди мирных жителей. При этом все случаи гибели гражданского населения должны быть тщательно расследованы.

*Террористическая организация, запрещена в России

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