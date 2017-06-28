США помогут восстановить Ракку после освобождения, заявили в Белом доме

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия. Архивное фото

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Представитель Белого дома в коалиции против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Бретт Макгерк заявил, что США помогут восстановить сирийскую Ракку после ее освобождения от боевиков, передает агентство Рейтер.

В среду Макгерк находился на севере Сирии и встретился с членами Гражданского совета Ракки.

"Речь идет не о деньгах, они (США) решили сначала помочь разминировать город, расчистить завалы, отремонтировать школы, электростанции и объекты водоснабжения", — заявил член совета Омар Аллуш.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.

Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии по сути является интервенцией.

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