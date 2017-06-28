МИД ФРГ пояснил, в чем заключается конструктивная роль России в Сирии

БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Конструктивная роль России в урегулировании в САР заключается, с точки зрения ФРГ, в поддержке переговоров в Женеве и влиянии на режим Башара Асада в целях прекращения военных действий, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"В Сирии конструктив (cо стороны РФ — ред) заключается в том, чтобы влиять совместно с другими участниками мирового сообщества, чтобы сирийский президент Асад прекратил войну против своего народа, в результате которой погибли сотни тысяч человек, и они продолжают погибать. Конструктив в Сирии заключается в том, чтобы совместно с мировым сообществом помочь, чтобы мирные переговоры в Женеве, назначенные в середине июля уполномоченным ООН по сирийского урегулированию Стаффаном де Мистурой, завершились с позитивным результатом", — сказал Шефер.

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