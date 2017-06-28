Жертвами удара коалиции по провинции Дейр-эз-Зор стали 40 мирных жителей

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Не менее 40 мирных жителей, в основном детей и женщин, погибли в среду в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

"Международная коалиция нанесла авиаудары по домам мирных жителей в деревне ад-Дублян в районе Маядина, что привело к гибели более 40 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети, а также десяткам раненых и большому материальному ущербу, нанесенному домам населения", — сообщает агентство.

Источники сообщили агентству, что жители деревни испуганы, в ужасе покидают свои дома и бегут в пустыню, опасаясь новых авиаударов.

Сирийский телеканал "Аль-Ихбария" передал во вторник, что в результате бомбардировки города Маядин (провинция Дейр-эз-Зор) силами коалиции было уничтожено здание, которое использовалось боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) как тюрьма для "большого числа мирных жителей". Агентство САНА сообщило о как минимум 42 жертвах авиаудара. Международная коалиция заявила, что авиаудары по позициям ИГ в сирийском Маядине были "тщательно спланированы", чтобы избежать жертв среди мирного населения.

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