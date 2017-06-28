Американские самолеты увеличили число полетов над Сирией, сообщили СМИ

Американский истребитель во время операции в Сирии . Архивное фото

Американский истребитель во время операции в Сирии . Архивное фото

БЕЙРУТ, 28 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты-разведчики США беспрецедентно увеличили количество полетов в воздушном пространстве Сирии, сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники.

"В воздушном пространстве над Сирией зафиксирована необычная активность самолета-разведчика", — написано в опубликованной на сайте телеканала статье.

По словам источника, самолет принадлежит ВМС США, а такая необычная активность говорит о подготовке какому либо действию.

По данным телеканала, такой же самолет находился в воздухе над Сирией перед ударом США по позиции сирийской армии в Дейр-эз-Зор в сентябре 2016 года.

Помимо вышеупомянутого самолета в воздушном пространстве САР находятся еще два самолета-разведчика, в задачи которых входит перехват сигналов в радиодиапазоне противника, обнаружение радаров и передача целеуказаний.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

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