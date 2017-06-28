МИД России рассказал об отправке военных в зоны деэскалации в Сирии

ВЕНА, 28 июн — РИА Новости. Россия "насильно никого не уговаривает" участвовать в наблюдении за зонами деэскалации в Сирии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, комментируя возможность направления Казахстаном и Киргизией своих военных в эту страну.
"Мы никого насильно не уговариваем. Сейчас идёт процесс досогласования пакета документов по зонам деэскалаций, который, очевидно, будет представлен на утверждение в Астане", — сказал российский дипломат.
В Астане 4-5 июля пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию в Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт.
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