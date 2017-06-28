Армения не исключает участия своих военных в операции в Сирии

ЕРЕВАН, 28 июн – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Министр обороны Армении Виген Саркисян не исключил, что при определенных условиях Ереван может направить в Сирию армянских военных, но отметил, что едва ли "в ближайшее время такое решение будет принято".

"На вчерашнем заседании Совета нацбезопасности не обсуждался вопрос осуществления в Сирии в данный момент каких либо дополнительных программ, кроме программ гуманитарного содействия, тем более направления туда военнослужащих или войск. Возможно ли такое обсуждение? Я уже говорил, что не исключаю ситуации, когда мы пожелаем в качестве государства участвовать в осуществляемых там мероприятиях, если для этого будут необходимые процедуры", — сказал министр.

По его словам, в этом случае речь не будет идти о солдатах–срочниках.

"Как и во всех миротворческих операциях, в подобные регионы направляются только контрактники и только добровольно. Это наша политика, и она не изменится. Но я не ожидаю, что в ближайшее время такое решение будет принято", — сказал Саркисян.

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