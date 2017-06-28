Хейли защищает террористов, виня Сирию и Иран в химатаках, заявил Пушков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что постпред США при ООН Никки Хейли защищает боевиков в Сирии своими словами о причастности властей САР, России и Ирана к любым возможным химическим атакам в регионе.

"Хейли заявила, что в "любом применении химоружия в Сирии" будут виновны Дамаск, а также Москва и Тегеран. Ночам не спит — боевиков защищает", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Хейли заявила, что в "любом применении химоружия в Сирии" будут виновны Дамаск, а также Москва и Тегеран. Ночам не спит — боевиков защищает. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 июня 2017 г.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пообещали, что в случае ее осуществления сирийские власти "заплатят высокую цену". В палате представителей конгресса США Хейли выразила надежду, что власти России и Ирана пересмотрят свою позицию по возможному применению химоружия сирийским правительством.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

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