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Война в Сирии
Война в Сирии

"Вопрос разведки": США не намерены доказывать подготовку Дамаска к химатаке

08:4828.06.2017
(обновлено: 09:12 28.06.2017)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США не намерены представлять доказательства того, что сирийские власти готовят химическую атаку. Объясняя эту позицию, официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что речь идет о разведывательной информации, в детали которой власти "не вдаются".

В чем США обвиняют Асада

Вид на город Алеппо. АРхивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Госдеп не уточнил, обсуждали ли Тиллерсон и Лавров тему химатаки в Сирии
Накануне Белый дом обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.

"Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года", — говорится в заявлении пресс-службы американской администрации.

В Вашингтоне отметили, что в случае атаки сирийский лидер Башар Асад и его войска "заплатят высокую цену".

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
США, заявляя о подготовке химатаки в Сирии, готовят удар, считают эксперты
В своем сообщении администрация США упомянула об инциденте в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Четвертого апреля сирийская оппозиция сообщила о химической атаке, в результате которой погибли 80 и пострадали 200 человек, и обвинила в этом правительственные войска.

Россия призвала тщательно расследовать инцидент в Идлибе. Несмотря на отсутствие доказательств, США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, откуда якобы и была произведена химатака.

"Вопрос разведки"

Во время брифинга Науэрт журналисты обратили внимание на то, что в заявлении Белого дома не было представлено доказательств подготовки химатаки.

"Их бы и не стали приводить. Потому что это рассматривается как вопрос разведки. Как вы знаете, иногда всплывают такие вопросы, в детали которых мы не вдаемся. Но, безусловно, эта тема привлекла внимание правительства США на самом высоком уровне", — отметила представитель госдепартамента.

Она подчеркнула, что американские власти не собираются верить заявлениям сирийских властей, которые ранее опровергли данные о подготовке химической атаки.

Историческая часть города Алеппо, Сирия. Архивное фото
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Предупреждение США о химатаке в Сирии удивило американских военных
"Из прошлого мы знаем, что режим Асада применял химическое оружие против собственного народа, и это вызывает у нас серьезные опасения", — заявила Науэрт.

Науэрт также отказалась предоставить какие-либо детали по поводу вчерашнего заявления Белого дома, ссылаясь на секретность информации или рекомендуя обращаться в другие ведомства.

В частности, журналисты поинтересовались у представителя госдепа, насколько, по мнению Вашингтона, Дамаск продвинулся в подготовке химтатаки.

"У меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, его знают в Белом доме или в министерстве обороны", — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Позиция Москвы

Улица в городе Эль-Баб, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Эксперт: США готовят агрессию в Сирии, обвиняя Асада в подготовке химатак
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что в Кремле видели сообщение Белого дома с обвинениями в адрес Башара Асада, однако не знают, на чем основаны выводы США.

"Мы не знаем, что является основанием для этого. И, безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой "очередная атака", ибо, как вы знаете, несмотря на все требования российской стороны, беспристрастного международного расследования предыдущей трагедии с использованием химических отравляющих веществ произведено не было, и, соответственно, мы не считаем возможным возлагать ответственность на сирийские вооруженные силы", — сказал Песков.

Министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар. Архивное фото
© AP Photo
Сирийские власти опровергли обвинения США в подготовке ими химической атаки
Он отметил, что Москва считает неприемлемыми какие-либо угрозы в адрес Дамаска.

Представитель Кремля также напомнил, что боевики "Исламского государства"* неоднократно применяли химические вещества, и не исключил, что провокации могут повториться.

"Наверняка потенциальная опасность повторения подобных провокаций существует", — подчеркнул Песков, добавив, что более точной информацией располагают Минобороны и спецслужбы.

"Остановить Дамаск"

Ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин считает, что Вашингтон обеспокоен успехами сирийских правительственных войск в борьбе с боевиками ИГ*.

Жители Каубаба в Сирии с фотографией Башара Асада. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Химическая атака в Сирии обязательно состоится — по закону Голливуда
"Видимо, им неймется: ищут и ищут новые поводы для того, чтобы как-то остановить успешное расширение влияния правительственных войск Сирии. И других, видимо, не остается у них возможностей, кроме как приписывать сирийскому руководству (такие намерения. — Прим. ред.). И вот начинаются такие "вбросы", — отметил эксперт в в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в Вашингтоне надеются успеть навязать Дамаску свой сценарий развития событий до того, как " Исламское государство"* будет окончательно разбито.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Война в Сирии
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