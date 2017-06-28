ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США не представили доказательств того, что правительство Сирии якобы готовит новую химическую атаку, и не стали бы этого делать, поскольку речь идет о разведывательной информации, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

В ходе брифинга журналисты попросили ее прокомментировать опубликованное в понедельник заявление Белого дома о том, что США наблюдают приготовления к химической атаке со стороны сирийцев. Ее также спросили, собирается ли Вашингтон "говорить что-то конкретно о химическом оружии". "Нет", — ответила Науэрт.

Журналисты обратили внимание, что в заявлении Белого дома не было представлено доказательств.

"Их бы и не стали приводить. Потому что это рассматривается как вопрос разведки. Как вы знаете, иногда всплывают такие вопросы, в детали которых мы не вдаемся. Но безусловно, эта тема привлекла внимание правительства США на самом высоком уровне", — сказала представитель госдепартамента.

Она также сказала, что США не собираются верить заявлениям сирийских властей о том, что Дамаск не проводит приготовлений к осуществлению химической атаки. "Из прошлого мы знаем, что режим Асада применял химическое оружие против собственного народа, и это вызывает у нас серьезные опасения", — сказала она.

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