ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США не представили доказательств того, что правительство Сирии якобы готовит новую химическую атаку, и не стали бы этого делать, поскольку речь идет о разведывательной информации, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.
Журналисты обратили внимание, что в заявлении Белого дома не было представлено доказательств.
Она также сказала, что США не собираются верить заявлениям сирийских властей о том, что Дамаск не проводит приготовлений к осуществлению химической атаки. "Из прошлого мы знаем, что режим Асада применял химическое оружие против собственного народа, и это вызывает у нас серьезные опасения", — сказала она.
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