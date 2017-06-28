Пилоты из США трижды за месяц просили разрешения сбивать сирийские самолеты

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Американские пилоты в июне трижды просили разрешения сбивать сирийские военные самолеты, сообщил генерал ВВС США Чарльз Коркоран порталу Military.com.

По его словам, летчики при этом ссылались на самооборону.

"Мы пытаемся снизить напряженность. Мы здесь, чтобы бороться с ИГ*, но мы будем защищать наши силы от тех, кто выступает на стороне сирийского режима", — прокомментировал Коркоран.

Ранее 18 июня в провинции Ракка авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"* сбила Су-22 сирийских ВВС, заявив, что самолет сбрасывал бомбы на войска оппозиции. 20 июня коалиция сбила беспилотник иранского производства модели Shahed-129. Еще один сирийский БПЛА был сбит 8 июня. Действия коалиции раскритиковал МИД России, а в Минобороны их назвали "военной агрессией по отношению к Сирии". В Дамаске заявили, что Су-22 участвовал в операции ИГ, и обвинили США и их союзников в координации ударов с боевиками.

Коркоран не исключил, что подобные инциденты будут происходить все чаще по мере того, как ИГ будет терять позиции, а США, силы Дамаска и Москвы начнут действовать в одном и том же воздушном пространстве.

Он также сообщил, что во всех случаях, когда коалиция наносила удар по сирийским ВВС, "беззащитная авиация" – транспортные самолеты и заправщики – покидала воздушное пространство из-за неизвестности, как ответят Сирия или Россия.

После инцидента со сбитым сирийским Су-22 в Москве заявили, что российские средства ПВО в Сирии будут сопровождать любые воздушные объекты в зоне действия ВКС в качестве воздушных целей. Коркоран подтвердил, что российская ПВО отслеживает американские самолеты. Вместе с тем, по его словам, контакты с Москвой и Дамаском поддерживаются на хорошем уровне.

"ПВО работает, но не думаю, что наши военные чувствуют угрозу ракет "земля-воздух" со стороны русских или сирийцев", — заявил он. Отношения сторон генерал назвал "очень теплыми, профессиональными".