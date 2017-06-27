Ситуация в Сирии ухудшилась, потому что Россия помогла Асаду, считают в США

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США считают, что ситуация в Сирии ухудшилась из-за того, что Россия пришла на помощь правительству Башара Асада, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации. Мы — я имею в виду мир. Россия пришла, помогла укрепить сирийскую армию, и мы видим ухудшение ситуации и разрушения", — сказала Науэрт на брифинге.

Она заявила, что "у России есть большое влияние на Асада". "И мы постоянно призываем ее использовать то влияние", — добавила представитель госдепартамента.

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