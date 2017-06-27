Сигнал по Сирии "крайне понятен" международному сообществу, считают в США

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что их сигнал по Сирии "крайне понятен", сказала во вторник на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс, отказавшись от дальнейших комментариев.
"Сигнал от Белого дома крайне понятен", — сказала она, отвечая на вопрос, какой сигнал международному сообществу и американцам Белый дом хотел послать данным сообщением.
При этом Сандерс отказалась пояснить, как администрация США пришла к этому выводу.
Как заявила в минувший понедельник пресс-служба Белого дома, администрация США считает, что режим президента Сирии Башара Асада готовит новую химическую атаку. В Белом доме отметили, что если она будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.
США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.
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