Сигнал по Сирии "крайне понятен" международному сообществу, считают в США

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что их сигнал по Сирии "крайне понятен", сказала во вторник на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс, отказавшись от дальнейших комментариев.

"Сигнал от Белого дома крайне понятен", — сказала она, отвечая на вопрос, какой сигнал международному сообществу и американцам Белый дом хотел послать данным сообщением.

При этом Сандерс отказалась пояснить, как администрация США пришла к этому выводу.

Как заявила в минувший понедельник пресс-служба Белого дома, администрация США считает, что режим президента Сирии Башара Асада готовит новую химическую атаку. В Белом доме отметили, что если она будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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