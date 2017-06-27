В Госдепе не знают, известно ли России о подготовке Асада к химатаке

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила во вторник, что ей неизвестно, знают ли власти РФ о подготовке новой химической атаки в Сирии.

"Мне об этом не известно", — сказала она на брифинге.

В понедельник Белый дом выступил с заявлением, согласно которому правительство Сирии готовит новую химическую атаку.

В ходе брифинга Науэрт неоднократно отказывалась предоставлять какие-либо детали на сей счет, ссылаясь на секретность информации или рекомендуя обращаться в другие ведомства.

В частности, ее спросили, насколько близко, по мнению Вашингтона, власти Сирии продвинулись в подготовке химтатаки.

"У меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, его знают в Белом доме или в министерстве обороны", — сказала представитель госдепартамента.

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