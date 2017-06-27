Госдеп не уточнил, обсуждали ли Тиллерсон и Лавров тему химатаки в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США во вторник не стал уточнять, обсуждал ли госсекретарь Рекс Тиллерсон с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подозрения Вашингтона о том, что правительство Сирии готовит новую атаку с применением химического оружия.

Вопрос на эту тему журналисты задали на регулярном брифинге официальному представителю ведомства Хизер Науэрт.

"Я могу подтвердить, что Тиллерсон и Лавров провели беседу накануне. Они общаются между собой регулярно. Госсекретарь не собирается рассказывать обо всем ходе переговоров", — заявила Науэрт.

Позднее она добавила, что "госсекретарь предпочитает вести дипломатические дискуссии в частном порядке, поскольку считает это более эффективным".

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

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