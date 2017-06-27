Макрон и Трамп заявили, что будут работать сообща в случае химатаки в Сирии

ПАРИЖ, 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп договорились работать над общим ответом в случае новой химической атаки в Сирии, передает во вторник агентство Франс Пресс.

По информации агентства, президенты в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, подчеркнули "необходимость работать над совместным ответом в случае химической атаки в Сирии".

В понедельник Белый дом заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.

Министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар в ответ на предупреждение заметил, что Дамаск не использовал и не будет использовать химоружие, а заявление Белого дома предвещает "дипломатическую битву", которая будет вестись против Сирии в ООН.

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