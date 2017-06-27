В ООН отказались комментировать гипотетическую химатаку в Сирии

ООН, 27 июн — РИА Новости. В ООН отказались комментировать гипотетическую химическую атаку в Сирии, о которой ранее заявили США.

"Мы видели сообщения об угрозах и не будем их комментировать до того, как они произошли", — сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, ООН работает над тем, чтобы обеспечить продвижение политических переговоров.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар опроверг заявление Белого дома, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Я не буду комментировать гипотетические вещи", — подчеркнул Дюжаррик.

Он также напомнил позицию генерального секретаря ООН, который осуждал применение химоружия. "Любое использование химического оружия, возможное использование химического оружия также необходимо тщательно расследовать, так как это является нарушением международного права", — подчеркнул Дюжаррик.

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