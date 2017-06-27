В CENTCOM не знали о готовящемся заявлении Белого дома по химатаке в Сирии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Высокопоставленные военные в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток, не знали, на какую информацию опирается заявление Белого дома, заявившего, что власти Сирии якобы готовят новую химическую атаку, сообщает портал BuzzFeed.

В понедельник Белый дом заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.

Пятеро военных из CENTCOM, опрошенных журналистами, сообщили, что не имеют "ни малейшего представления" о происхождении данных, на которых базируется заявление. Они также заявили, что не знали о предстоящем предупреждении.

Уже во вторник официальный представитель Пентагона сообщил о связанной с химическим оружием активности на сирийской авиабазе Шайрат, якобы зафиксированной американскими военными.

Министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар в ответ на предупреждение заметил, что Дамаск не использовал и не будет использовать химоружие, а заявление Белого дома предвещает "дипломатическую битву", которая будет вестись против Сирии в ООН.

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