США, заявляя о подготовке химатаки в Сирии, готовят удар, считают эксперты

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Белый дом во вторник обвинил власти Сирии в подготовке "очередной атаки" с применением химоружия и пригрозил возмездием в случае, если такая атака произойдет. Великобритания заявила, что поддержит США, если те примут меры в ответ на якобы готовящуюся химическую атаку.

Дамаск обвинения отверг, а в Кремле назвали неприемлемыми как угрозы в адрес официального Дамаска, так и применение химоружия, но не исключили возможные провокации со стороны террористов. Российских парламентариев и экспертов заявление Белого дома заставило заподозрить Вашингтон в подготовке очередной атаки на правительственные войска Сирии.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

Обвинения и угрозы

Вашингтон распространил заявление, в котором утверждается, что режим президента Сирии Башара Асада якобы готовит новую химическую атаку и пригрозил, что если она будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока.

"Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года", — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

В Белом доме напомнили, что Соединенные Штаты находятся в Сирии, чтобы устранить ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ), при этом подчеркнув, что "если Асад предпримет другое нападение, используя химическое оружие, результатом которого будут массовые убийства, он и его вооруженные силы заплатят высокую цену".

О намерении поддержать США, если те примут меры в ответ на якобы готовящуюся химическую атаку со стороны сирийского правительства, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

"Использование химического оружия сирийским режимом совершенно очевидно. И последний раз, когда США приняли меры… мы полностью поддержали удар" — заявил министр в программе Today на радио BBC Radio 4.

"Как это обычно происходит на войне, военные меры должны быть оправданы, они должны быть законны, они должны быть необходимы. В последнем случае они были таковыми… Если американцы снова пойдут на подобные меры — я говорю это предельно ясно — мы поддержим их", — добавил Фэллон.

В Дамаске отвергли обвинения США. Как заявил министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, Дамаск не использовал и не будет использовать такое оружие. Он добавил, что заявление Белого дома предвещает "дипломатическую битву", которая будет вестись против Сирии в ООН.

Провокации могут повториться

В Кремле заявили, что ознакомились с заявлением Белого дома, но не знают, на чем оно основано и не согласны с формулировкой "очередная атака".

"Мы слышали об этом заявлении. Мы не знаем, что является основанием для этого. И, безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой "очередная атака", ибо, как вы знаете, несмотря на все требования российской стороны, беспристрастного международного расследования предыдущей трагедии с использованием химических отравляющих веществ произведено не было, и соответственно, мы не считаем возможным возлагать ответственность на сирийские вооруженные силы", — заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле также считают неприемлемыми угрозы в адрес законного руководства Сирии, отметил Песков, комментируя слова в заявлении Белого дома о высокой цене, которую в случае химатаки заплатит сирийское руководство.

"Вы знаете, что Кремль последовательно отстаивает эту линию и отстаивает тезис о том, что без проведения расследования возлагать вину на Асада невозможно, нелегитимно и абсолютно неверно с точки зрения достижения конечных целей по сирийскому урегулированию. Конечно же, какие-то подобные угрозы законному руководству Сирийской арабской республики мы также считаем неприемлемыми. Важно при этом отметить, что мы считаем абсолютно недопустимым и неприемлемым использование химических отправляющих веществ", — сказал Песков.

При этом он не исключил возможность провокаций с применением химоружия со стороны боевиков "Исламского государства" (запрещена в РФ).

"Мне неизвестно о какой-либо информации, угрозе применения химических вооружений", — ответил Песков на вопрос о том, располагает ли Россия информацией о подготовке этой операции.

Вместе с тем Песков отметил, что случаи применения химических отравляющих веществ боевиками-террористами фиксировались неоднократно, поэтому потенциальная опасность повторения таких провокаций существует.

США готовят атаку?

Между тем, российские парламентарии и эксперты, памятуя о событиях апреля, заподозрили США в подготовке нового удара по позициям сирийских войск и полагают, что заявления Белого дома о химоружии — подготовка почвы для реализации этих планов.

К такому выводу пришел, в частности, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация", — сказал Клинцевич РИА Новости.

По его словам, после этой провокации, "которая будет выдана за химатаку", может последовать удар США по "группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации". Клинцевич отметил, что в связи с этим существует угроза находящимся в Сирии военнослужащим ВКС РФ и другим военным специалистам. Что касается вооруженных сил САР, то, по оценке сенатора, угроза для них еще больше, поскольку сирийскую систему ПВО нельзя назвать полностью эффективной. Речь не о самих установках, а об их количестве, которое с точки зрения возможностей американской коалиции не такое значительное, сказал Клинцевич.

По мнению сенатора, возможные планы США нанести новый удар объясняются тем, что Вашингтон по-прежнему планирует смещение президента Сирии Башара Асада.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также полагает, что заявляя о подготовке новой химатаки в Сирии, США могут готовить "упреждающий" удар по правительственным войскам. По словам Косачева, сразу возникают два предположения из серии "оба хуже": либо в США действительно знают о планах химатаки (как и то, что осуществлять ее будет вовсе не Дамаск) – но тогда это развязывает руки террористам, ведь виновный уже назван заранее.

"Либо Америка готовит собственный упреждающий удар по сирийским войскам и апеллирует к теме, которая уже "раскручена" на мировом уровне, и потому заведомо оправдает любые превентивные действия", — подчеркнул он.

В пользу этой версии, по его словам, говорит откровенная демагогия спикера Белого дома про грядущую "массовую гибель мирных жителей, в том числе невинных детей" в результате якобы намечаемых химических атак Дамаска.

"В любом случае именно Вашингтон выглядит крайне неприглядно в этой истории: либо он знает о предстоящей атаке и не пытается ее предотвратить, но заведомо "валит" вину за нее на неудобного сирийского лидера — а это форма соучастия в преступлении", — отметил Косачев. Либо он вводит в заблуждение мировую общественность очередной "пробиркой с белым порошком" для оправдания собственных агрессивных действий, заключил сенатор.

Как полагает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов, США начали информационную подготовку к удару по сирийским правительственным силам; России следует среагировать на это, чтобы не допустить слияния проамериканской вооруженной группировки в Сирии с террористами и разрастания военных действий.

По его словам, если оставить заявление вашингтонской администрации без внимания, то американцы направят подконтрольные им в Сирии группировки исключительно на вооруженную борьбу с войсками легитимного правительства страны.

"Нужно сейчас и России реагировать мощно, сильно в информационном плане и в плане политического давления на американскую сторону с тем, чтобы этого не допустить. Иначе будет разрастание военных действий, и проамериканская группировка будет действовать заодно с "Исламским государством", "Джебхат ан-Нусрой" и другими запрещенными в России террористическими организациями", — заключил президент Академии геополитических проблем.

Успехи САР невыгодны окружению Трампа

Заявление Белого дома может быть связано и с внутриполитическим раскладом в самих США, полагает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. По мнению эксперта, военные успехи сирийской армии в борьбе с радикальными группировками не отвечают требованиям кругов, на которые опирается действующий президент США Дональд Трамп.

По словам Сотникова, в настоящее время президент Трамп вынужден "резко оглядываться на те военно-промышленные круги, перед которыми у него остались обязательства с тех пор, как он был избран президентом". "В свете этого я не исключаю, что атака 7 апреля была показательной. Она показала, что администрация Трампа имеет право решать сирийские вопросы так, как она представляет для себя возможным", — заявил Сотников.

"Военные успехи правительственной армии САР в борьбе как с оппозиционными группировками, так и с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ) не устраивают круги, на которые оглядывается Трамп. Сейчас это не артикулируется, но позиция американских партнеров в отношении сирийского президента не изменилась. Они не хотят видеть его у власти", — констатировал востоковед.

Кроме того, считает аналитик, существует вероятность того, что внутри правительственной армии САР может присутствовать оппозиционная группировка генералов, которые также хотели бы ухода Башара Асада". "Не надо думать, что военные и правительство однородны по своему составу. Возможно, есть какая-то оппозиция Асаду и лояльному ему высшему военному руководству со стороны других командиров. Если верить тому, что говорят американцы, надо полагать, что у оппозиционно настроенных генералов осталась часть химического оружия. Однако где доказательства?" — сказал Сотников.

При этом, отметил он, исключать гипотетическую вероятность такого сценария нельзя.

С мнением о том, что заявление Вашингтона связано с успехами сирийской армии, солидарен советник министра информации Сирии и политолог Али Ахмад. По его словам, США чувствуют, что РФ и САР не на словах побеждают террористов и возвращают захваченные территории, в том числе и те, которые были под контролем США.

"Поэтому они хотят вернуть все в исходную точку, с которой все началось", обвинив сирийское руководство в химатаке со всеми вытекающими последствиями, как это было ранее", — сказал он РИА Новости, отметив, что в сообщении Белого дома нет никаких указаний на источник информации о якобы готовящейся химатаке.

По его мнению, США ни в коем случае не хотят контакта между Сирией и Ираком, а также заинтересованы в сохранении зон напряженности активными, препятствуя тем самым сирийской армии в освобождении захваченных террористами территорий.

"Мое личное мнение — что это угроза создается для препятствия продвижению правительственных сил в тех районах страны, где террористы действуют под покровительством союзников США и их самих. Речь, конечно, идет о юге и юго-западе Сирии. На границе САР и захваченных Израилем территорий, в том числе тот угол, который соединяет Сирию, Иорданию и оккупированные Израилем территории. Если дальше идти на восток, то речь идет об угле, где граничит Иордания, Ирак и Сирия — это очень важный участок границы, и США не хотят, чтобы Сирия имела там свободный контакт с Ираком",- объяснил свою точку зрения собеседник агентства.

Вниманию СБ ООН

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, Совету Безопасности ООН следует обратить внимание на заявления США о возможности применения силы в отношении властей Сирии.

"Международным организациям и прежде всего Совету Безопасности ООН следует обратить внимание на заявления США о намерениях применить силу против законных властей Сирии. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить очередное преступление в отношении суверенного сирийского государства", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат отметил, что данное заявление о намерении применить силу против официального Дамаска" обнажает истинные неприглядные цели действий США в отношении этой ближневосточной страны".

"Американских вояк не интересует судьба сирийского народа, им невыгоден мирный процесс, начатый при огромных усилиях России, Ирана и Турции", — заключил он.

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