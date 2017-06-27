Спецпомощник Трампа: США пытаются удержать Сирию от использования химоружия

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США пытаются удержать Дамаск от использования химоружия, вчерашнее заявление Белого дома служит сигналом партнёрам, заявил спецпомощник президента США, старший директор по вооружениям Совета национальной безопасности Белого дома Кристофер Форд.

В понедельник Белый дом заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар в ответ заметил, что Дамаск не использовал и не будет использовать химоружие, а заявление Белого дома предвещает "дипломатическую битву", которая будет вестись против Сирии в ООН.

"Лучший способ иметь дело с ужасами использования химоружия — сдерживать от этого. И это то, что мы сейчас пытаемся сделать", — сказал Форд, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Говоря о вчерашнем заявлении Белого дома, он отметил, что, "делая это, мы посылаем сигнал дипломатическим партнёрам". "Пожелайте нам удачи. Это чрезвычайно важно", — добавил Форд.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>