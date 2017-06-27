Сирийский министр прокомментировал заявления США о подготовке химатаки

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр информации Сирии Рамиз Тарджаман назвал заявления Белого дома о якобы подготовке властями Сирии атаки с использованием химоружия "шоу" с целью в итоге осуществить агрессию против страны, подобную апрельскому нападению на аэродром.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пообещали, что в случае ее осуществления сирийские власти "заплатят высокую цену".

"Это американское шоу – не первое и не последнее – представляет собой сериал, разыгранный американской администрацией, с угрозами агрессии в отношении Сирии. Администрация Трампа использует предлог химической атаки для спасения своего американско-сионистского проекта в регионе", — заявил Тарджаман.

"Все мы знаем, что американская администрация на основе этого предлога формирует общественное мнение для новой агрессии против Сирии, подобно тому, что мы увидели в подготовке общественного мнения через СМИ в связи с Хан-Шейхуном – закончилось это атакой на аэродром Шайрат. Мы должны всерьез воспринять эту кампанию, ибо, как известно, администрация Трампа не упустит возможности сделать что угодно", — добавил министр.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как позже заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.

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